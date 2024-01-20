Кубок Африки: где смотреть трансляции и расписание матчей 20 января

20 января пройдут матч Алжир — Буркина-Фасо и еще две игры Кубка Африки

20 января в Кот-д'Ивуаре пройдут три матча группового турнира Кубка Африки по футболу. Ниже приведена информация с расписанием и трансляциями игр, которые состоятся в субботу на Кубке африканских наций. Время начала — московское.

В прямом эфире смотреть видеотрансляции матчей Кубка Африки-2024 можно по подписке в онлайн-кинотеатре Okko Sport. Ключевые события игр турнира доступны в матч-центре «СЭ».

Расписание и трансляции матчей Кубка Африки по футболу 20 января

17:00. Группа D. Алжир — Буркина-Фасо. Онлайн-трансляция

20:00. Группа D. Мавритания — Ангола. Онлайн-трансляция

23:00. Группа Е. Тунис — Мали. Онлайн-трансляция

В июле 2022 года было принято решение перенести Кубок Африки-2023 на зиму 2024 года в связи с погодными условиями в Кот-д'Ивуаре в летнее время.

Кубок Африки — основная информация: даты и участники, где смотреть трансляции матчей