Зе Роберту показал, как тренируется в домашних условиях. В 45 у экс-игрока сборной Бразилии идеальное тело
04:08
Экс-полузащитник сборной Бразилии Зе Роберту опубликовал видео и фотографию в Instagram со своих тренировок в домашних условиях. Мышцы бразильца, которому летом исполнится 46 лет, вызвали восхищение у подписчиков.
«Единственный человек, с которым тебе приходится соревноваться, чтобы стать лучше, это человек, которым ты был вчера! Всегда оставайся сосредоточенным! Вперед!
В тот день, когда вы поверите, что полностью раскрыли свой потенциал, не верьте этому! Потому что вы можете идти дальше! Доброй недели всем", — написал Зе Роберту.