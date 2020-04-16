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Зе Роберту показал, как тренируется в домашних условиях. В 45 у экс-игрока сборной Бразилии идеальное тело

04:08
Зе Роберту. Фото Instagram
Зе Роберту. Фото Instagram
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Экс-полузащитник сборной Бразилии Зе Роберту опубликовал видео и фотографию в Instagram со своих тренировок в домашних условиях. Мышцы бразильца, которому летом исполнится 46 лет, вызвали восхищение у подписчиков.

«Единственный человек, с которым тебе приходится соревноваться, чтобы стать лучше, это человек, которым ты был вчера! Всегда оставайся сосредоточенным! Вперед!

В тот день, когда вы поверите, что полностью раскрыли свой потенциал, не верьте этому! Потому что вы можете идти дальше! Доброй недели всем", — написал Зе Роберту.

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