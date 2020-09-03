Зарплаты женской и мужской сборных Бразилии уравняли

Конфедерация футбола Бразилии объявила, что мужчины и женщины, которые будут играть за сборную страны, теперь будут получать одинаковую зарплату. Это касается также бонусов и суточных выплат. Объявление сделал президент конфедерации Роджерио Кабокло на специальной пресс-конференции .

«В следующем году на Олимпийских играх футболистки будут получать такие же бонусы, как и мужчины. А на следующем чемпионате мира (в 2023 году) бонусы будут пропорциональны тому, что присуждает ФИФА», — отметил Кабокло.

Это второй случай гендерного равенства в футболе после Австралии.