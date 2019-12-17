Яя Туре может завершить карьеру и посвятить себя борьбе с расизмом

Полузащитник «Циндао Хайню» Яя Туре рассказал, что может завершить профессиональную карьеру. 36-летний ивуариец хочет посвятить себя борьбе с расизмом.

— Должен закончить карьеру, чтобы присоединиться к ФИФА для работы над этой проблемой, потому что эти вещи сильно ранят, — приводит слова Туре Sky Sports. — Чувствовать и видеть это... Не знаю, как после этого можно доверять людям. Знаю, что и ФИФА, и УЕФА многое делают для решения этой проблемы. Мы должны обсуждать образование, потому что есть разные фанаты. Можно наказывать клубы.

Я сталкивался с расизмом в реальности. Когда ты на поле и чувствуешь это, то приходится очень, очень тяжело. Когда твоя семья следит за матчем по телевизору или, может быть, приходит на стадион, и ты испытываешь такую дискриминацию и жестокое отношение, это сложно.