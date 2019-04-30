Налоговая служба Бразилии заморозила часть имущества семьи нападающего "ПСЖ" Неймара в связи с делом об уклонении от уплаты налогов в 2013 году при переходе из "Сантоса" в "Барселону". По информации UOL, семье футболиста предложено выплатить 15,7 миллиона евро и штраф в размере 150 процентов, а адвокаты настаивают на сумме в 2,6 миллиона евро.

Отмечается, что в замороженное имущество также вошли самолет Cessna Citation 680 стоимостью до 18 миллионов долларов и вертолет Eurocopter 130 B4 стоимостью 2 миллиона долларов.