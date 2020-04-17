В лучшую сборную в истории «Коринтианса» вошли 10 бразильцев и Тевес

Болельщики «Коринтианса» назвали символическую сборную из лучших игроков, выступавших за команду. Самое большое количество голосов получил Роналдо — его выбрали 40 024 фаната.

В сборную попали десять бразильцев и один аргентинец — нападающий Карлос Тевес. При этом его показатель — третий после Роналдо и Марселинью.

Кассиу (31 434 голоса) — Фагнер (28 695), Чикау (31 183), Жил (22 020), Фабиу Сантос (20 650) — Марселинью (37 870), Рикардинью (20 549), Данилу (23 131) — Эмерсон Шейк (21 514), Роналдо (40 024), Тевес (32 049).