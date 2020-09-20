В Катаре оценили усилия страны по возобновлению международных матчей

Главный тренер «Персиполиса», действующего чемпиона Ирана, Яхья Голмохаммади поделился мнением о ходе азиатской Лиги чемпионов, которая возобновилась в Катаре в централизованном формате в одной стране. Игры проходят с 14 сентября по 3 октября на четырех стадионах, три из которых примут матчи ЧМ-2022.

— Прежде всего, я хотел бы поблагодарить Катар за эти арены. Как игрок и теперь как тренер я побывал в самых разных местах, но никогда и нигде не видел таких замечательных и технологичных стадионов, — сказал Голмохаммади на пресс-конференции перед матчем с катарским «Аль-Духаилем», который состоится 21 сентября на стадионе «Эдьюкейшн Сити».

Системы охлаждения на всех стадионах ЧМ-2022 в Катаре позволяют поддерживать температуру около 22 градусов Цельсия и могут быть использованы даже в самую жаркую погоду в любое время года. В сентябре температура в Катаре колеблется в районе 32-38 градусов Цельсия.

В отличие от матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые были доиграны в августе в Португалии и Германии, в Катаре в рамках проведения Лиги чемпионов АФК действуют собственные протоколы, введенные для обеспечения безопасности и здоровья всех участников. В частности, используется система безопасных «пузырей» во всех задействованных локациях, и футболисты и персонал во время тренировок, проживания в гостиницах и во время игр находятся в строгой изоляции. После прибытия в Катар все участники турнира проходят регулярное тестирование на COVID-19, без прохождения тестов в эти «пузыри» никто не допускается.