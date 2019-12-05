В финале Кубка Персидского залива сыграют Бахрейн и Саудовская Аравия

Определились финалисты Кубка Персидского залива. В полуфиналах Бахрейн взял верх над Ираком, а Саудовская Аравия одолела хозяев турнира — сборную Катара.

Саудовская Аравия трижды выигрывала Кубок Персидского залива — в 1994, 2002 и 2003 году, Бахрейн четырежды был вторым, во всех случаях турнир проходил по круговому формату.

В 2018 году Кубок Персидского залива выиграл Оман, одолевший ОАЭ (0:0, пенальти — 5:4).

Кубок Персидского залива

1/2 финала

Саудовская Аравия — Катар — 1:0 (1:0)

Гол: Аль-Хамддан, 28.

Ирак — Бахрейн — 2:2 (2:2). Пенальти — 3:5

Голы: Моханад, 6 (1:0). Аль-Хааза, 14 (1:1). Байеш, 18 (2:1). Мархун, 45+2 (2:2).