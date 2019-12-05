В финале Кубка Персидского залива сыграют Бахрейн и Саудовская Аравия
22:06
Определились финалисты Кубка Персидского залива. В полуфиналах Бахрейн взял верх над Ираком, а Саудовская Аравия одолела хозяев турнира — сборную Катара.
Саудовская Аравия трижды выигрывала Кубок Персидского залива — в 1994, 2002 и 2003 году, Бахрейн четырежды был вторым, во всех случаях турнир проходил по круговому формату.
В 2018 году Кубок Персидского залива выиграл Оман, одолевший ОАЭ (0:0, пенальти — 5:4).
Кубок Персидского залива
1/2 финала
Саудовская Аравия — Катар — 1:0 (1:0)
Гол: Аль-Хамддан, 28.
Ирак — Бахрейн — 2:2 (2:2). Пенальти — 3:5
Голы: Моханад, 6 (1:0). Аль-Хааза, 14 (1:1). Байеш, 18 (2:1). Мархун, 45+2 (2:2).
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