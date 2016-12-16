В Бельгии присудили поражение обоим клубам-участникам остановленного матча

Комиссия по разрешению споров Бельгийского футбольного союза приняла решение не начислять очков ни "Шарлеруа", ни "Стандарду" – участникам матча национального чемпионата 4 декабря, который был остановлен на 68-й минуте из-за поведения зрителей. Кроме того, клубу из Льежа, как рецидивисту, придется провести один матч за закрытыми дверями. И это в дополнение к ранее наложенному на него из-за фанатов аналогичному наказанию. "Шарлеруа" получил один матч без зрителей условно.

Игра в Шарлеруа дважды прерывалась, так как льежские болельщики бросали петарды и зажигалки в сторону французского вратаря хозяев Пеннето. Закончилось все тем, что уже с трибуны местных фанатов банкой с пивом попали в голкипера "Стандарда" Юбера. Лига наложила на оба клуба штраф в 50 тысяч евро.

"Шарлеруа" согласился с приговором. В момент прекращения матча он, так или иначе, проигрывал со счетом 1:3, а "нулевой вариант" означает сохранение 3-очкового отрыва от "Стандарда", который занимает 7-е место. Между тем в финальную "пульку", образуемую по итогам двухкругового регулярного чемпионата, попадают шесть клубов.

"Стандард" же подаст апелляцию в Бельгийский спортивный арбитражный суд. "Матч в Бельгии остановили не впервые, но впервые из-за этого снимают очки", – заявил глава клубной юридической службы Пьер Лохт.