В Бельгии арестован агент де Брейне. Расследование инициировал сам футболист

Известный агент Патрик де Костер, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брейне, был арестован в Бельгии, сообщает Daily Mail.

В отношении де Костера начато расследование, которое инициировал его клиент. Ведет процесс следственный судья Брюсселя Мишель Клез, который ранее курировал обыски, проведенные в «Стандарде», и выдвигал обвинение в финансовых договоренностях по трансферам игроков агенту Кристофу Энроте.

Новое расследование, по имеющимся данным, связано с периодом, когда де Брейне выступал за «Вольфсбург». Де Костер подозревается в отмывании денег и подделке документов.

Накануне в офисе и доме агента федеральная прокуратура провела обыск.