Зюганов: «Марадона смело обличал алчную сущность капиталистического мира»

Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов прокомментировал смерть легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

Диего Марадона умер вчера, 25 ноября в возрасте 60 лет.

«Многие считают его самым великим футболистом за всю историю этого вида спорта. Человек левых взглядов, Марадона смело обличал алчную сущность капиталистического мира. Вместе с ним ушла эпоха. Но мы будем помнить его. Спасибо тебе, Диего!» — написал Зюганов в Twitter.