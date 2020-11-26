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Зюганов: «Марадона смело обличал алчную сущность капиталистического мира»

17:52
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Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов прокомментировал смерть легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

Диего Марадона умер вчера, 25 ноября в возрасте 60 лет.

«Многие считают его самым великим футболистом за всю историю этого вида спорта. Человек левых взглядов, Марадона смело обличал алчную сущность капиталистического мира. Вместе с ним ушла эпоха. Но мы будем помнить его. Спасибо тебе, Диего!» — написал Зюганов в Twitter.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/G_Zyuganov/status/1331845047118073856

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