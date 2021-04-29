«Портленд» сыграл вничью с мексиканской «Америкой» в четвертьфинале Лиги чемпионов КОНКАКАФ
08:50
«Портленд» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов КОНКАКАФ (Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна) сыграл вничью с мексиканской «Америкой» со счетом 1:1.
На гол Рохера Мартинеса с пенальти клуб из Портленда ответил точным ударом Фелипе Моры. Ответный матч пройдет 6 мая в Мексике.
В другом четвертьфинальном матче действующий чемпион МЛС «Коламбус Крю» сыграл вничью с мексиканским «Монтерреем» (2:2).
Действущим победителем Лиги чемпионов КОНКАКАФ является мексиканский «Тигрес».
As? quedaron los resultados de los partidos de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank 2021 ?— Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) April 29, 2021
?Qui?n avanzar? a la siguiente ronda de #SCCL21 ? @ScotiabankFC pic.twitter.com/54LedoCt5N
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