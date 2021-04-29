«Портленд» сыграл вничью с мексиканской «Америкой» в четвертьфинале Лиги чемпионов КОНКАКАФ

«Портленд» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов КОНКАКАФ (Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна) сыграл вничью с мексиканской «Америкой» со счетом 1:1.

На гол Рохера Мартинеса с пенальти клуб из Портленда ответил точным ударом Фелипе Моры. Ответный матч пройдет 6 мая в Мексике.

В другом четвертьфинальном матче действующий чемпион МЛС «Коламбус Крю» сыграл вничью с мексиканским «Монтерреем» (2:2).

Действущим победителем Лиги чемпионов КОНКАКАФ является мексиканский «Тигрес».