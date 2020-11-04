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УЕФА отстранил от футбола главу пресс-службы «Карабаха», призывавшего убивать армян

14:39
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Комитет по этике и дисциплинарным вопросам УЕФА отстранил от футбола главу пресс-службы «Карабаха» Нурлана Ибрагимова за его высказывания в социальных сетях, сообщает пресс-служба организации.

Ранее Ибрагимов на своей странице в Facebook призвал «убивать армян» и поддержал армянский геноцид, проводимый Турцией в начале XX века. Позднее он удалил свою запись.

Сотрудник клуба временно отстранен от деятельности в любой сфере, связанной с футболом. Срок действия наказания не сообщается. Заявления Ибрагимова признаны расистскими, дискриминационными и неэтичными.

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