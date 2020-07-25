У Хави обнаружили коронавирус

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании, сейчас — главный тренер «Аль-Садда» Хави сдал положительный тест на коронавирус.

40-летний специалист находится на самоизоляции и не будет руководить командой в сегодняшнем матче против «Аль-Хора». Сообщается, что болезнь у Хави проходит бессимптомно.

— Несколько дней назад я сдал положительный тест на коронавирус, — написал у себя в Instagram Хави. — К счастью, я чувствую себя хорошо. Тем не менее, я буду соблюдать протокол и буду находиться на самоизоляции до тех пор, пока не вылечусь.