У экс-форварда «Арсенала» могут конфисковать дорогую машину по обвинению в преступлениях при вождении
У бывшего нападающего «Арсенала» Никласа Бендтнера могут конфисковали автомобиль. Суд Копенгагена вынес решение об аресте Porsche Taycan Turbo S, на котором игрок совершил несколько нарушений, сообщает Sportbladet.
Футболисту предъявлено пять обвинений в вождении без действительных прав и еще два обвинения в превышении скорости. Спортсмену предписано предстать перед окружным судом Копенгагена 27 апреля.
Адвокат Бендтнера заявила, что он признает себя виновным в превышении скорости. Однако сторона защиты утверждает, что нападающий имеет британские водительские права, которые дают ему право ездить в Дании.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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