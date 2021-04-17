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У экс-форварда «Арсенала» могут конфисковать дорогую машину по обвинению в преступлениях при вождении

08:00
Никлас Бендтнер. Фото Instagram
Никлас Бендтнер. Фото Instagram
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У бывшего нападающего «Арсенала» Никласа Бендтнера могут конфисковали автомобиль. Суд Копенгагена вынес решение об аресте Porsche Taycan Turbo S, на котором игрок совершил несколько нарушений, сообщает Sportbladet.

Футболисту предъявлено пять обвинений в вождении без действительных прав и еще два обвинения в превышении скорости. Спортсмену предписано предстать перед окружным судом Копенгагена 27 апреля.

Адвокат Бендтнера заявила, что он признает себя виновным в превышении скорости. Однако сторона защиты утверждает, что нападающий имеет британские водительские права, которые дают ему право ездить в Дании.

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