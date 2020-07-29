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Тим Кэйхилл может начать тренерскую карьеру в МЛС

09:23

Бывший полузащитник сборной Австралии Тим Кэйхилл может начать тренерскую карьеру в США, сообщает журналист Sports Illustrated Кристиан Дайер.

По информации источника, кандидатуру 40-летнего австралийца рассматривает «Атланта Юнайтед». Сообщается, что собеседование с Кэйхиллом может пройти в ближайшее время.

Кэйхилл закончил карьеру футболиста в апреле 2019 года. С лета 2019 года по март 2020 года он работал в академии «Эвертона».

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