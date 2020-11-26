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Тело Марадоны доставили в президентский дворец в Буэнос-Айресе

11:42
Президентский дворец «Каса Росада». Фото Reuters
Президентский дворец «Каса Росада». Фото Reuters
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Тело Диего Марадоны, скончавшегося 25 ноября, доставили в президентский дворец «Каса Росада» в Буэнос-Айресе, где пройдет церемония прощания, сообщает ADNSUR.

Церемония начнется в обед и будет продолжаться 48 часов. Прийти смогут все желающие. Власти прорабатывают организацию церемонии с учетом пандемии коронавируса.

Диего Марадона умер в возрасте 60 лет. В 1986 году он стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

По данным Clarin, причиной смерти стала остановка сердца.

Марадона находился в своем доме с близкими. Когда ему стало плохо, родные вызвали врачей, но, несмотря на усилия, спасти аргентинца не удалось.

В начале ноября Марадона был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг.

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