Тело Марадоны доставили в президентский дворец в Буэнос-Айресе
11:42
Тело Диего Марадоны, скончавшегося 25 ноября, доставили в президентский дворец «Каса Росада» в Буэнос-Айресе, где пройдет церемония прощания, сообщает ADNSUR.
Церемония начнется в обед и будет продолжаться 48 часов. Прийти смогут все желающие. Власти прорабатывают организацию церемонии с учетом пандемии коронавируса.
Диего Марадона умер в возрасте 60 лет. В 1986 году он стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.
По данным Clarin, причиной смерти стала остановка сердца.
Марадона находился в своем доме с близкими. Когда ему стало плохо, родные вызвали врачей, но, несмотря на усилия, спасти аргентинца не удалось.
В начале ноября Марадона был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг.
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