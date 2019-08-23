Сын Юрия Семина покинул эстонский «Нарва Транс» после 2,5 месяцев работы

Андрей Семин, сын главного тренера «Локомотива» Юрия Семина, покинул эстонский клуб «Нарва Транс» по семейным обстоятельствам, информирует пресс-служба клуба.

49-летний специалист возглавил команду в июне этого года, подписав однолетний контракт. При нем команда потерпела два поражения в Лиге Европы, 6 — в чемпионате страны. Кроме того, «Нарва Транс» дважды выиграла в чемпионате, два раза — в Кубке Эстонии и дважды сыграла вничью в чемпионате.

Ранее Андрей Семин работал в тренерских штабах «Локомотива», «Кубани», брянского и минского «Динамо», московского «Торпедо», «Габалы», «Мордовии», «Анжи».

Также он возглавлял дубль «Локомотива», «Балтику», «СОЮЗ-Газпром», «Знамя Труда» и «Мордовию».