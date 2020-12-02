Сын Марадоны призывает вывести из обращения в «Барсе» номер 10. Под ним играет Месси

Сын бывшего капитана сборной Аргентины Диего Марадоны Диего Армандо Марадона Синагра призвал вывести из обращения десятый номер во всех командах, где играл его отец.

— Да, это нужно сделать во всех командах, где играл Марадона, включая «Барселону». Без сомнений, — цитирует Marca Марадону-младшего.

В составе «Барсы» под номером 10 играет капитан и рекордсмен по количеству голов за клуб Лионель Месси.

Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет.