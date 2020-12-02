Сын Марадоны призывает вывести из обращения в «Барсе» номер 10. Под ним играет Месси
21:18
Сын бывшего капитана сборной Аргентины Диего Марадоны Диего Армандо Марадона Синагра призвал вывести из обращения десятый номер во всех командах, где играл его отец.
— Да, это нужно сделать во всех командах, где играл Марадона, включая «Барселону». Без сомнений, — цитирует Marca Марадону-младшего.
В составе «Барсы» под номером 10 играет капитан и рекордсмен по количеству голов за клуб Лионель Месси.
Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет.
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