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Сын Марадоны призывает вывести из обращения в «Барсе» номер 10. Под ним играет Месси

21:18
Лионель Месси и Диего Марадона. Фото Reuters
Лионель Месси и Диего Марадона. Фото Reuters
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Сын бывшего капитана сборной Аргентины Диего Марадоны Диего Армандо Марадона Синагра призвал вывести из обращения десятый номер во всех командах, где играл его отец.

— Да, это нужно сделать во всех командах, где играл Марадона, включая «Барселону». Без сомнений, — цитирует Marca Марадону-младшего.

В составе «Барсы» под номером 10 играет капитан и рекордсмен по количеству голов за клуб Лионель Месси.

Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет.

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