Суд в Грузии арестовал четырех футболистов, задержанных за договорные матчи

Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал в виде меры пресечения четверым футболистам арест по подозрению в организации договорных матчей, информирует телекомпания "Имеди". Еще семерым назначен залог в размере 10 тысяч лари (3,7 тысячи долларов).

Ранее сообщалось, что восемь действующих и трое бывших футболистов были задержаны в Грузии по подозрению в организации договорных матчей. Члены организованной преступной группировки связывались с игроками футбольных клубов и за деньги согласовывали с ними результаты матчей.

Задержаны бывшие футболисты Вахтанг Дж., Лаша Ч., Ника Д. Среди действующих игроков: футболист "Чиатура" Ираклий Х., футболисты "Ланчхути Гурия" Робер И. и Ираклий Б., футболисты "Вит Джорджиа" Джони Ш., Георгий Г., Николоз М., Паата Г., Нодар К. За проданные игры они получили 93,5 тысячи лари (более 34 тысяч долларов). Им грозит от 4 до 7 лет лишения свободы.