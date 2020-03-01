Стивен Джеррард: «Это была худшая игра «Рейнджерс» при мне»

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард выразил разочарование игрой команды в матче Кубка Шотландии с «Хартс». «Рейнджерс» уступил «Хартс» со счетом 0:1 и вылетел из турнира.

— Я очень разочарован, — цитирует Goal Джеррарда. — Это самый низкий уровень игры, который я наблюдал с момента прихода в клуб. Когда мы обыграли «Брагу» в Лиге Европы, я был самым гордым человеком в мире, потому что команда сыграла блестяще. Я видел все, над чем мы работали два года. Но в игре с «Хартс» я ничего не увидел. И чувствую себя подавленным. Два сезона без трофеев — это плохо. Мне сейчас нужно многое обдумать. Я буду серьезно размышлять в ближайшие дни об этом. Я чувствую боль. Мне очень хочется что-то выиграть тут, но после этого матча у меня нет впечатления, что игроки хотят того же. Мне нужно переосмыслить свою роль в клубе.