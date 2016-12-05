22:22 5 декабря | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

"Сконто" признан неплатежеспособным

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Самый титулованный клуб Латвии "Сконто" был признан неплатежеспособным, сообщает delfi.lv. В феврале "Сконто", занявший в прошлом году второе место в чемпионате страны, не получил лицензию на участие в высшей лиге и стартовал в сезоне-2016 в первом дивизионе. По его итогам "Сконто" занял восьмое место во второй по силе лиге. 

- У нас есть стратегический инвестор, который еще не успел инвестировать в клуб, - пояснила представительница рижан Даце Гринберги. - Также в процессе неплатежеспособности существует возможность достичь примирения. Член правления Владимир Колесниченко уже отправился в Москву, чтобы встретиться с инвестором. После вложения средств собираемся вернуть платежеспособность.

"Сконто" 14 раз выиграл титул чемпиона Латвии, из них 13 раз -  1992 по 2004 год,  также девять раз завоевал Кубок страны. 

Дополнительная информация

http://www.delfi.lv/biznes/bnews/samyj-titulovannyj-klub-latvii-skonto-obyavlen-neplatezhesposobnym.d?id=48263495

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