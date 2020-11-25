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Бывший тренер «Спартака» Каррера вспомнил, как играл против Марадоны

21:23
Диего Марадона.
Диего Марадона.
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Главный тренер АЕКа Массимо Каррера выразил соболезнования в связи со смертью экс-форварда сборной Аргентины Диего Марадоны.

25 ноября Марадона скончался в Буэнос-Айресе из-за сердечного приступа.

«Я играл против Марадоны много раз. Остановить его было нереально — он был сутью самого футбола. Все партнеры по команде обожали его, а соперники относились уважительно. Диего мог для каждого найти хорошие слова или подбодрить. Лично для меня он всегда будет D10S («бог» — прим. «СЭ») — величайший их всех. Помню, когда я еще выступал за «Бари», мне выпала возможность поменяться с ним майками — это была великая честь. Я тогда был совсем молодым парнем, и от эмоций просто потерял голову». (Артем Калинин)

Каррера тренировал «Спартак» с 2016-го по 2018 год.

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