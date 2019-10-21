Салах, Азар и Жоау Феликс — в списке претендентов на «Золотой мяч»-2019
Издание France Football назвало заключительную шестую пятерку претендентов на «Золотой мяч»-2019. В их число вошли Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»), Эден Азар (Бельгия, «Реал»), Маркиньюс (Бразилия, «ПСЖ»), Рахим Стерлинг (Англия, «Манчестер Сити»), Жоау Феликс (Португалия, «Атлетико»).
Ранее были названы 25 кандадатов: Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»), Рияд Махрез (Алжир, «Манчестер Сити»), Кевин де Брейне (Бельгия, «Манчестер Сити»), Калиду Кулибали (Сенегал, «Наполи»), Антуан Гризманн (Франция, «Барселона»), Виргил ван Дейк (Голландия, «Ливерпуль»), Бернарду Силва (Португалия, «Манчестер Сити»), Сон Хын Мин (Корея, «Тоттенхэм»), Роберт Левандовски (Германия, «Бавария»), Роберту Фирмину (Бразилия, «Ливерпуль»), Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль»), Френки де Йонг (Голландия, «Барселона»), Юго Ллорис (Франция, «Тоттенхэм»), Серхио Агуэро (Аргентина, «Манчестер Сити»), Душан Тадич (Сербия, «Аякс»), Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, «Арсенал»), Кильян Мбаппе (Франция, «ПСЖ»), Трент Александр-Арнолд (Англия, «Ливерпуль»), Донни ван де Бек (Голландия, «Аякс»), Марк-Андре тер Штеген (Германия, «Барселона»), Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус»), Алиссон (Бразилия, «Ливерпуль»), Маттейс де Лигт (Голландия, «Ювентус»), Карим Бензема (Франция, «Реал»), Джорджиньо Вайналдум (Голландия, «Ливерпуль»).
Действующий обладатель «Золотого мяча» — Лука Модрич из «Реала».