Россия потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА и опустилась на 38-е место

Опубликован обновленный рейтинг ФИФА. В первой десятке произошло одно изменение — Хорватия поднялась на шестое место, обойдя Португалию. Лидирует по-прежнему Бельгия, в тройку входят Франция и Бразилия.

Сборная России по сравнению с прошлым рейтингом опустилась на одну строчку и занимает 38-е место.

Самый существенный прогресс продемонстрировала Мьянма, поднявшаяся на 11 мест. Самое большое падение — Никарагуа, потерявшая 13 строчек.

Рейтинг ФИФА

Положение на 28 ноября

1 (1*). Бельгия — 1765

2 (2). Франция — 1733

3 (3). Бразилия — 1712

4 (4). Англия — 1661

5 (5). Уругвай — 1645

6 (7). Хорватия — 1642

7 (6). Португалия — 1639

8 (8). Испания — 1636

9 (9). Аргентина — 1623

10 (10). Колумбия — 1622...

38 (37). Россия — 1470...

136 (147). Мьянма — 1081...

150 (137). Никарагуа — 1050