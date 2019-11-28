Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Россия потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА и опустилась на 38-е место

28 ноября 2019, 12:08
Сборная России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сборная России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Опубликован обновленный рейтинг ФИФА. В первой десятке произошло одно изменение — Хорватия поднялась на шестое место, обойдя Португалию. Лидирует по-прежнему Бельгия, в тройку входят Франция и Бразилия.

Сборная России по сравнению с прошлым рейтингом опустилась на одну строчку и занимает 38-е место.

Самый существенный прогресс продемонстрировала Мьянма, поднявшаяся на 11 мест. Самое большое падение — Никарагуа, потерявшая 13 строчек.

Рейтинг ФИФА

Положение на 28 ноября

1 (1*). Бельгия — 1765

2 (2). Франция — 1733

3 (3). Бразилия — 1712

4 (4). Англия — 1661

5 (5). Уругвай — 1645

6 (7). Хорватия — 1642

7 (6). Португалия — 1639

8 (8). Испания — 1636

9 (9). Аргентина — 1623

10 (10). Колумбия — 1622...

38 (37). Россия — 1470...

136 (147). Мьянма — 1081...

150 (137). Никарагуа — 1050

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
21
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир