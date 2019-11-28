Россия потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА и опустилась на 38-е место
Опубликован обновленный рейтинг ФИФА. В первой десятке произошло одно изменение — Хорватия поднялась на шестое место, обойдя Португалию. Лидирует по-прежнему Бельгия, в тройку входят Франция и Бразилия.
Сборная России по сравнению с прошлым рейтингом опустилась на одну строчку и занимает 38-е место.
Самый существенный прогресс продемонстрировала Мьянма, поднявшаяся на 11 мест. Самое большое падение — Никарагуа, потерявшая 13 строчек.
Рейтинг ФИФА
Положение на 28 ноября
1 (1*). Бельгия — 1765
2 (2). Франция — 1733
3 (3). Бразилия — 1712
4 (4). Англия — 1661
5 (5). Уругвай — 1645
6 (7). Хорватия — 1642
7 (6). Португалия — 1639
8 (8). Испания — 1636
9 (9). Аргентина — 1623
10 (10). Колумбия — 1622...
38 (37). Россия — 1470...
136 (147). Мьянма — 1081...
150 (137). Никарагуа — 1050