Издание France Football назвало третью пятерку претендентов на «Золотой мяч»-2019. В их число вошли Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус»), Алиссон (Бразилия, «Ливерпуль»), Маттейс де Лигт (Голландия, «Ювентус»), Карим Бензема (Франция, «Реал»), Джорджиньо Вайналдум (Голландия, «Ливерпуль»).

Напомним, что Роналду — пятикратный обладатель трофея, по этому показателю он делит лидерство с Лионелем Месси.

Ранее были оглашены 10 кандидатов: Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль»), Френки де Йонг (Голландия, «Барселона»), Юго Ллорис (Франция, «Тоттенхэм»), Серхио Агуэро (Аргентина, «Манчестер Сити»), Душан Тадич (Сербия, «Аякс»), Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, «Арсенал»), Кильян Мбаппе (Франция, «ПСЖ»), Трент Александр-Арнолд (Англия, «Ливерпуль»), Донни ван де Бек (Голландия, «Аякс»), Марк-Андре тер Штеген (Германия, «Барселона»).

Всего в течение вечера будут названы 30 номинантов.

Действующий обладатель «Золотого мяча» — Лука Модрич из «Реала».