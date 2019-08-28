Ривалдо не включил Неймара в свою тройку лучших футболистов мира

Бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо считает, что нападающий «ПСЖ» не входит в тройку лучших футболистов мира.

— Сейчас лучший игрок мира — это Месси. Криштиану Роналду — второй, и я не знаю, кто третий, но это не Неймар, — цитирует AS Ривалдо. — В первую очередь, из-за того, что произошло в этом сезоне. Если он вернется в испанский чемпионат, то в следующем сезоне может войти в число трех лучших игроков мира или даже стать лучшим.

Думаю, что он зря перешел в «ПСЖ», но я хотел бы, чтобы он вернулся. С Неймаром «Барса» будет сильнее для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов.