Марадона поздравил брестское «Динамо» с чемпионством

Диего Марадона поздравил брестское «Динамо» с победой в чемпионате Белоруссии. Аргентинец летом 2018 года был назначен президентом клуба, однако в Белоруссии появился только для подписания контракта. С тех пор он успел поработать главным тренером мексиканского «Дорадос», а с сентября возглавляет аргентинскую «Химнасию».

«Поздравляю игроков, болельщиков, менеджеров и тренерский штаб брестского «Динамо» с победой в чемпионате Белоруссии», — написал Марадона в Instagram, добавив на русском «Мои поздравления!».

Став чемпионом Белоруссии, «Динамо» прервало 13-летнюю гегемонию БАТЭ.