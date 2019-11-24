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Марадона поздравил брестское «Динамо» с чемпионством

22:19
Диего Марадона. Фото AFP
Диего Марадона. Фото AFP
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Диего Марадона поздравил брестское «Динамо» с победой в чемпионате Белоруссии. Аргентинец летом 2018 года был назначен президентом клуба, однако в Белоруссии появился только для подписания контракта. С тех пор он успел поработать главным тренером мексиканского «Дорадос», а с сентября возглавляет аргентинскую «Химнасию».

«Поздравляю игроков, болельщиков, менеджеров и тренерский штаб брестского «Динамо» с победой в чемпионате Белоруссии», — написал Марадона в Instagram, добавив на русском «Мои поздравления!».

Став чемпионом Белоруссии, «Динамо» прервало 13-летнюю гегемонию БАТЭ.

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