Пеле чувствует себя лучше и снова готов играть

Экс-форвард сборной Бразилии, трехкратный чемпион мира Пеле, ранее госпитализированный в Париже, чувствует себя лучше. Об этом он сообщил в своем Твиттере.
– Спасибо вам за вашу любовь. Антибиотики работают, и все тесты в порядке. Я чувствую себя гораздо лучше. Думаю, что я снова готов играть, – написал Пеле.
Ранее сообщалось, что госпитализация 78-летнего бразильца является лишь мерой предосторожности перед его возвращением на родину. Его окружение решило, что это необходимо перед обратным перелетом в Бразилию.
Thank you for all your love! The anti-biotics are working and the tests are all ☑. I feel so much better, I think I'm ready to play again!– Pelé (@Pele) 5 апреля 2019 г.
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