Пеле чувствует себя лучше и снова готов играть

Экс-форвард сборной Бразилии, трехкратный чемпион мира Пеле, ранее госпитализированный в Париже, чувствует себя лучше. Об этом он сообщил в своем Твиттере.

– Спасибо вам за вашу любовь. Антибиотики работают, и все тесты в порядке. Я чувствую себя гораздо лучше. Думаю, что я снова готов играть, – написал Пеле.

Ранее сообщалось, что госпитализация 78-летнего бразильца является лишь мерой предосторожности перед его возвращением на родину. Его окружение решило, что это необходимо перед обратным перелетом в Бразилию.