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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

«Образцовая фигура в мире футбола». Иньеста — о Торресе, заканчивающем карьеру

13:08
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Полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста перед последним матчем Фернандо Торреса назвал бывшего напарника по сборной Испании «образцовой фигурой для футбола».

— Он образцовая фигура в мире футбола, — цитирует Marca Иньесту. — Он добился результатов во всех командах, в которых был, Фернандо — любимый и замечательный игрок.

Торрес сыграет свой последний за японский «Саган Тосу» в среду 23 августа в Тосу против «Виссел Кобе», в составе которого будут Иньеста и еще один испанец Давид Вилья.

Торрес — чемпион мира в составе сборной Испании и двукратный чемпион Европы, победитель Лиги чемпионов в составе «Челси», а также также обладатель кубка Лиги Европы в составе «Челси» и «Атлетико». За карьеру провел 706 матчей, в которых забил 252 гола и отдал 73 голевых передачи.

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