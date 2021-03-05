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Судейство

Неумышленная игра рукой в развитии атаки больше не будет считаться нарушением

16:30
Неумышленная игра рукой в развитии атаки больше не будет считаться нарушением. Фото AFP
Неумышленная игра рукой в развитии атаки больше не будет считаться нарушением. Фото AFP

Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) внес изменение в правила, в соответствии с которым неумышленная игра рукой в развитии атаки больше не будет считаться нарушением.

«Случайная игра рукой, которая приводит к тому, что партнер игрока забивает гол, больше не будет считаться нарушением. При этом голы, забитые рукой, даже после неумышленных касаний, засчитываться не будут», — пояснил глава Футбольной ассоциации Уэльса Киран О'Коннор.

Изменение в правила должно вступить в силу с 1 июля, однако в ИФАБ уточнили, что организация обладает гибкостью с точки зрения сроков.

(Олег Кошелев)

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