Инфантино ответил тем, кто считает ВАР убийцей эмоций в футболе

Президент ФИФА Джанни Инфантино ответил тем, кто считает, что ВАР убивает эмоции в футболе.

— Если ВАР отнимает радость у одних, то приносит радость другим. Все предпочитают выигрывать, основываясь на правильном решении судьи. Сегодня невозможно представить футбол без ВАР, — сказал Инфантино на пресс-конференции по итогам ежегодного общего собрания Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ).

(Олег Кошелев)