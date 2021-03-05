Инфантино ответил тем, кто считает ВАР убийцей эмоций в футболе
16:42
Президент ФИФА Джанни Инфантино ответил тем, кто считает, что ВАР убивает эмоции в футболе.
— Если ВАР отнимает радость у одних, то приносит радость другим. Все предпочитают выигрывать, основываясь на правильном решении судьи. Сегодня невозможно представить футбол без ВАР, — сказал Инфантино на пресс-конференции по итогам ежегодного общего собрания Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ).
(Олег Кошелев)
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