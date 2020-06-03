Недум Онуоха: «Не чувствую себя на 100 процентов в безопасности. Полицейский может застрелить за неверный жест»

Воспитанник «Манчестер Сити», защитник Недум Онуоха, выступающий за «Реал Солт-Лейк», поделился мнением о протестах в США, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.

Ранее в Миннеаполисе офицеру полиции было предъявлено обвинение в совершении убийства третьей степени Джорджа Флойда, скончавшегося при задержании 25 мая. Этот случай вызвал протесты во многих городах США.

— Я всегда очень осторожен в том, что касается поведения и постоянно думаю о том, как это могут воспринять люди, в чьих руках находится власть, — приводит Goal.com слова Онуохи. — Мне не нравится то, что я хочу скачать, но лично я чувствую страх и недоверие к полиции. В принципе, мне нравилось жить в Америке, но сейчас я увидел другую сторону этой страны. В Великобритании мне гораздо комфортнее, потому что если там что и случится, то это будет не смертельно. В Штатах же у полиции права шире, какие-то стычки могут закончиться летальным исходом. Поэтому я и внимателен везде, куда бы ни шел.

Я чувствую себя комфортно, но полицейский в США может неправильно понять мой жест и застрелить меня. Я живу с этой мыслью каждый день, и я такой не один. Не поймите меня неправильно, я не хочу обвинять всех полицейских без исключения, есть и хорошие. Тем не менее, иногда бывает такое чувство, будто люди возвышают полицейских на пьедестал и делают из них супергероев. Факт в том, что полицейские — обычные люди, как и мы все, но им просто дали значки, оружие и власть. Если меня беспокоит сосед, то почему меня не может беспокоить такой же человек с такими же взглядами, который патрулирует улицы, у которого есть власть и оружие, Я никогда не почувствую себя на 100 процентов в безопасности, находясь на улице.