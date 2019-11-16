«Не вешайте на меня клеймо разлучницы». Слова жены Луиза Адриану

Как сообщал «СЭ», нападающий «Палмейрас» Луиз Адриану и российская модель Екатерина Дорожко поженились. Об отношениях пары стало известно в апреле этого года, когда Екатерина поздравила бразильца с 32-летием.

После ухода нападающего из «Спартака», пара уехала в Бразилию, где они и поженились.

— Добрые люди, которые начитались сегодня желтой прессы и пишут мне сообщения. Не вешайте на меня клеймо разлучницы и не нужно мне желать всего плохого, — написала Дорожко в Instagram.

Я встретила Луиза, когда он был давно уже свободен. Никто не знает его личную историю. И запомните навсегда: мужчина — не баран, чтобы его увести.