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На церемонии вручения наград ФИФА почтили память Марадоны и Росси

22:25
Диего Марадона.
Диего Марадона.
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Организаторы церемонии вручения наград The Best FIFA Awards почтили память двух великих футболистов — Диего Марадоны и Паоло Росси. Чемпионы мира 1986 и 1982 года скончались в 2020 году.

Марадона умер 25 ноября в 60 лет после отека легких, вызванного сердечной недостаточностью. Росси ушел из жизни 9 декабря в 64 года от рака легких.

В честь обоих футболистов были показаны видеонарезки их игры, а затем ведущий церемонии, обладатель «Золотого мяча"-1987 Руд Гуллит объявил минуту молчания.

Из-за пандемии коронавируса церемония в этом году проходит в режиме онлайн.

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