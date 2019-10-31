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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

Моуринью не согласится на 10-летний контракт в топ-клубе с целью попасть в топ-10

12:58
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Бывший главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что хотел бы возглавить клуб, который борется за самые высокие результаты.

— Я совершенно патологичен в плане того, что я должен играть, чтобы выигрывать, — цитирует Mirror Моуринью. — Если предложат идеальный контракт на 10 лет с целью попасть в топ-10, то это не для меня.

Последним местом работы специалиста был «Манчестер Юнайтед». Во время паузы в тренерской карьере он работал экспертом на ТВ.

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