Моуринью не согласится на 10-летний контракт в топ-клубе с целью попасть в топ-10

Бывший главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что хотел бы возглавить клуб, который борется за самые высокие результаты.

— Я совершенно патологичен в плане того, что я должен играть, чтобы выигрывать, — цитирует Mirror Моуринью. — Если предложат идеальный контракт на 10 лет с целью попасть в топ-10, то это не для меня.

Последним местом работы специалиста был «Манчестер Юнайтед». Во время паузы в тренерской карьере он работал экспертом на ТВ.