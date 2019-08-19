Месси, Ибрагимович и три футболистки претендуют на приз за лучший гол года

ФИФА на официальном сайте опубликовала список номинантом на приз Ференца Пушкаша. Данная награда вручается по итогам года за лучший гол. В число десяти претендентов вошли сразу три женщины. Также их число вошел один из победителей прошлых лет — Златан Ибрагимович получал премию Пушкаша в 2013 году.

Полностью список кандидатов выглядит следующим образом:

Матеус Кунья («Лейпциг»), Хуан Кинтеро («Ривер Плейт»), Златан Ибрагимович («Лос-Анджелес Гэлакси»), Лионель Месси («Барселона»), Аджара Нчут (женская сборная Камеруна), Фабио Квальярелла («Сампдория»), Эми Родригес (женская команда «Юта Ройалз»), Билли Симпсон (женская команда «Сьон»), Андрос Таунсенд («Кристал Пэлас»), Даниэл Сори («Дебрецен»).

Посмотреть видео всех голов и проголосовать за своего кандидата можно на официальном сайте ФИФА. Победитель будет объявлен на церемонии вручения наград в конце года.

? #PUSKAS AWARD ?



The ten candidates have been revealed ?



Vote now ??? — FIFA.com (@FIFAcom) August 19, 2019

Посмотреть видео всех голов можно в плейлисте на YouTube-канале ФИФА.