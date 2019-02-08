"Лос-Анджелес" установит статую в честь Бекхэма

"Лос-Анджелес Гэлакси" установит статую в честь своего бывшего игрока - экс-полузащитника сборной Англии и "Манчестер Юнайтед", "Реала", "Милана" и "ПСЖ" Дэвида Бекхэма, информирует ESPN. Монумент появится около клубного стадиона.

Как сообщает издание, "Гэлакси" обещает открыть ее к первому матчу сезона - к 2 марта. Ожидается, что сам Бекхэм поприсутствует на мероприятии.

Подобное событие происходит впервые в истории лиги - еще никогда клуб МЛС клуб не устанавливаа памятник в честь футболистов.

Англичанин выступал за "Лос-Анджелес Гэлакси" с 2007 по 2012 год. Он провел за клуб 98 матчей и забил 18 голов, дважды выигрывал Кубок МЛС, а также дважды признавался лучшим игроком лиги.