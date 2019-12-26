Издание Marca опубликовало список лучших бомбардиров 2019 года. Форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски забил 54 гола, Лионель Месси («Барселона»/Аргентина) – 50, Кильян Мбаппе («ПСЖ»/Франция) – 44, Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»/Англия) – 41, а Эран Захави («Гуанчжоу Фули»/Израиль) – 40. Учитывались голы на клубном и международном уровне.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду с 39 мячами (25 – за клуб и 14 за сборную Португалии) стал лишь шестым. Это его самый низкий показатель за последнее десятилетие.