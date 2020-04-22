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Король невероятных финтов и сумасшедших голов. Кака — 38

09:35
Кака. Фото Reuters
Кака. Фото Reuters
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Сегодня 22 апреля исполняется 38 лет бразильскому полузащитнику Кака.

На клубном уровне хавбек провел 529 матчей, в которых забил 161 гол и отдал 147 голевых передач, большая часть из которых была в составе «Милана» — 104 гола и 85 голевых передач в 307 матчах.

Кака — чемпион мира в составе сборной Бразилии и двукратный обладатель Кубка конфедераций. В составе «Милана» — чемпион Италии-2003/04, обладатель Суперкубка Италии-2004, победитель Лиги чемпионов-2006/07, победитель клубного чемпионата мира-2007. В составе «Реала» Кака — обладатель Кубка Испании-2010.

Полузащитник получил множество индивидуальных наград, в числе которых — «Золотой мяч"-2007.

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