Кононов расторг контракт с «Ригой» по семейным обстоятельствам

Олег Кононов покинул пост главного тренера «Риги», сообщает пресс-служба латвийского клуба.

Ранее 54-летний специалист уехал из клуба в Москву по семейным обстоятельствам. В ближайшее время Кононов не может вернуться в Латвию, в связи с чем клуб и тренер расторгли контракт по обоюдному согласию.

— По личных обстоятельствам, не зависящим от меня, мне пришлось уйти с поста главного тренера, — приводит пресс-служба «Риги» слова Кононова. — Сейчас я должен уделить время своей семье, было бы несправедливо по отношению к нашему клубу, персоналу, игрокам и болельщикам, если бы я не мог стопроцентно сконцентрироваться на команде.

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?????????? pic.twitter.com/m9haQdECFP — Riga FC (@RigaFC_Official) November 11, 2020

Кононов возглавил «Ригу» в феврале 2020 года. Команда идет на первом месте чемпионата Латвии с 69 очками после 25 матчей. Ранее специалист работал с «Краснодаром», «Ахматом», тульским «Арсеналом» и «Спартаком».