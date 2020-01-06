Источник: Де Росси решил завершить карьеру

Итальянский полузащитник Даниеле Де Росси решил завершить карьеру. Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, соответствующее заявление должно появиться в течение ближайшего времени.

Де Росси почти всю карьеру провел в «Роме», из которой перешел в «Бока Хуниорс». Однако из-за проблем со здоровьем игровой практики в Аргентине не имел. Ранее появились слухи, что он может вернуться в «Рому» уже не в роли футболиста.