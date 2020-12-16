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Иньеста пропустит 4 месяца из-за операции

12:36
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Полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста пропустит 4 месяца из-за травмы подколенного сухожилия правой ноги, сообщает Marca.

По информации источника, 36-летний испанец успешно перенес операцию в Барселоне и готов приступить к восстановительной работе. Футболист получил травму в матче 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов против «Шанхая» (2:0). Хавбек смог выйти на замену в четвертьфинале против «Сувона» и помог команде выиграть серию пенальти, но был вынужден пропустить полуфинал против «Ульсана» (1:2).

На счету Иньесты 6 голов и 8 результативных передач в 34 матчах за «Виссел Кобе» в 2020 году

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