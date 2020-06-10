Игроки «Бораца» устроили голодовку из-за долгов

Игроки «Бораца» из 3-го дивизиона Сербии объявили голодовку. Таким образом они решили бороться с задержками по выплатам зарплаты.

Стоит отметить, что владельцы «Бораца» расформировали клуб из-за задолженностей, а затем купили «Прово» и переименовали его в «Борац 1926», но рассчитываться со своими бывшими игроками не спешат.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич поддержал «Борац» в этой ситуации: «Хочу сказать, что вы не одиноки, я со всеми вами».