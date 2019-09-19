Хиддинк подал в отставку с поста главного тренера олимпийской сборной Китая

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк подал в отставку с поста наставника олимпийской сборной Китая после поражения в товарищеском матче от команды Вьетнама (0:2), сообщает FOX Sports Asia. Его заменит экс-главный тренер сборной Китая Хао Вэй.

Голландец возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. При нем команда стала бронзовым призером чемпионата Европы-2008. С 2012 по 2013 год он возглавлял «Анжи», который привел к бронзе чемпионата России.

Китай не был представлен на Олимпиадах с 2008 года, когда Игры проходили в Пекине. Следующие летние Игры пройдут в 2020 году в Токио.