Хет-трик Ибрагимовича помог «Гэлакси» разгромить «Спортинг»

«Лос-Анджелес Гэлакси» в матче регулярного чемпионата MLS дома разгромил «Спортинг Канзас-Сити» — 7:2. В составе хозяев хет-трик оформил Златан Ибрагимович, дубль на счету Себастьяна Ллетгета, также отличились Карлос Антуна и Джо Корона. У гостей два мяча забил Фелипе Гутьеррес.

.@ibra_official gets a second! That's 3-1 in favor of #LAGalaxy! #LAvSKC pic.twitter.com/BfwbUCXa58