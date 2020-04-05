Полузащитник «Ромы» Хавьер Пасторе высоко оценил мастерство нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани, с которым ранее играл в французском клубе. Аргентинец прокомментировал слухи об интересе к Кавани со стороны «Бока Хуниорс».

— Кавани может играть в любой команде, — цитирует Le Figaro Пасторе. — Это феномен. На своей позиции он один из лучших в мире. Кавани — лучшая «девятка», с которой я когда-либо играл. К тому же у него есть боевой дух, который нужен каждому игроку в «Боке». У него это есть на сто процентов. Он без проблем может быть центрфорвардом «Боки».