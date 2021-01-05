Хавьер Маскерано получит должность в структуре сборной Аргентины

Бывший защитник «Барселоны» и «Ливерпуля» Хавьер Маскерано будет работать в Ассоциации футбола Аргентины. 36-летний Маскерано, в ноябре объявивший о завершении карьеры, войдет в департамент методологии и развития национальных команд, сообщает пресс-служба национальной команды.

Данный отдел будет отвечать за то, чтобы юношеские и молодежные сборные Аргентины всех возрастов имели одинаковую методологию игры и принципы физической подготовки.

Напомним, Хавьер Маскерано является рекордсменом по количеству сыгранных матчей за сборную Аргентины (147).