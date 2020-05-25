Глава Федерации футбола Гаити временно отстранен от футбола. Его обвиняют в изнасилованиях футболисток

Президент Федерации футбола Гаити Ив Жан-Барт временно отстранен от футбола в связи с расследованием комитета по этике ФИФА. Ранее сообщалось, что Жан-Барт обвиняется в сексуальных надругательствах над юными футболистками в национальном учебном центре страны.

«В соответствии со статьями 84 и 85 Кодекса этики ФИФА, следственная палата независимого комитета по этике временно запретила Иву Жан-Барту, президенту Федерации футбола Гаити, участвовать во всех мероприятиях, связанных с футболом, на национальном и международном уровне, сроком на 90 дней. Санкция введена в связи с продолжающимися расследованиями в отношении Жан-Барта», — говорится на официальном сайте ФИФА.