Гари Линекер: "Ситуация с Платини самая удручающая - он был футболистом, одним из нас"

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал информацию об аресте Мишеля Платини. Бывший президент УЕФА был взят под стражу во французском Нантере по подозрению в коррупции на выборах места проведения чемпионата мира-2022.

"Из всех этих арестов, обвинений и так далее, ситуация с Мишелем Платини наиболее печальная и удручающая: он был футболистом, одним из нас", - написал Линекер в Твиттере.

Платини с 2007 по 2015 год занимал пост президента УЕФА. В 2015 году он был отстранен от футбольной деятельности за незаконное получение 2 миллионов швейцарских франков от президента ФИФА Йозефа Блаттера в 2011 году. Платини был отстранен на 90 дней, а затем – на восемь лет. После подачи апелляции дисквалификация была сокращена до шести лет.

В качестве футболиста Платини выступал за "Нанси", "Сент-Этьен", "Ювентус" и сборную Франции. Он завоевал десять трофеев, включая Кубок европейских чемпионов-1984/85 и золото чемпионата Европы-1984. Он является одним из двух футболистов в истории, выигрывавшим "Золотой мяч" три года подряд - с 1983 по 1985 год (вторым стал Лионель Месси, завоевывавший трофей четыре года подряд, с 2009 по 2012 год).